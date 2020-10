Deux week-ends pour s’évader avec le Festival Voyage

Et si vous partiez en voyage ? Beaucoup d’entre nous en rêvent et c’est ce que nous propose la compagnie du Caméléon. Elle nous emmène dans ses bagages, les deux prochains week-ends, à la découverte de plusieurs cultures et univers dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles.

Danse, concerts, cinéma en plein air, ateliers pour enfants, gastronomie, lecture, massages… amusez-vous à travers les arts et les pays : lnde, Mexique, Espagne, Chine, Japon, mais aussi Polynésie. Vous pourrez faire du ukulele et du hip-hop, tout en mangeant des tacos mexicains ou de la paëlla et vous envoler avec les hirondelles de Kaboul…

« S’il y avait une année où le Festival Voyage devait avoir lieu, c’est bien cette année, confie Guillaume Gay, le directeur artistique de la Compagnie du Caméléon et l’organisateur de l’événement. A la fois de par la configuration du site, puisque on est en extérieur, on est sur des pe’ue en famille, on est protégé des difficultés sanitaires qu’on rencontre aujourd’hui, et puis effectivement le repli sur soi des différentes populations, le communautarisme, la peur aussi qui envahit toutes les familles nous met à distance. Et donc c’est sûr que c’est intéressant de pouvoir, par le biais de la culture, par le biais des arts, de pouvoir réunir les populations dans leur plus grande diversité, dans leurs âges, leurs origines culturelles, etc., pour ensemble vivre une expérience enrichissante, vibrante, pour aller à la découverte des autres. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les temps forts

> tout au long du festival, des spectacles vivants (concerts, danse) réunissant sur 4 jours une 30aine d’artistes locaux sur un même lieu,

> un concert de clôture avec PEPENA pour danser en famille jusqu’au bout de la nuit,

> 7 courts-métrages, 3 films d’animation et 4 films, tous primés dans les plus grands festivals, projetés sur notre écran géant,

> 6 rendez-vous intimistes dans la Cabane du Voyageur où s’initier à un art porte-bonheur indien, dessiner avec des pigments alimentaires, chanter avec les Comptineurs de Tahiti, et s’offrir un moment privilégié avec son tout-petit,

> 12 ateliers créatifs et pédagogiques les samedis après-midi (origami, danses contemporaine et parent-enfant, arts plastiques, percussions, tressage, hip-hop, théâtre, photographie, cirque, jeu Natura, yoga),

> des bulles d’intimité à l’ombre des arbres, où chacun pourra décrocher un téléphone et écouter un poème ou une chanson, profiter d’un massage, ou s’évader à travers un voyage sonore et sensoriel.

Téléchargez ci-dessous le programme intégral :

Informations pratiques



Le Festival Voyage se tiendra dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles les 9, 10, 16 et 17 octobre. Le vendredi de 17 heures à 23 heures et le samedi de 14 heures à 23 heures, avec un début des ateliers à 15 heures.



Tarif par soirée :

– Adulte : 2.500 Fcfp

– Etudiant, -18 ans : 1.000 Fcfp

– -2 ans : gratuit



Pass Festival :

– 5.000 Fcfp, tarif unique



Billetterie sur place, le vendredi à partir de 17 heures, le samedi dès 14 heures.