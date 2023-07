Deux Sœurs de Mathilde Zampieri diffusé en septembre au Silicon Beach Film Festival de Los Angeles

Jamais deux sans trois… nominations. Le court-métrage Deux sœurs de Mathilde Zampieri a été sélectionné pour le Silicon Beach Festival où il sera en compétition officielle. L’événement se déroulera du 8 au 14 septembre à Hollywood.

Réalisé en Polynésie, avec des acteurs locaux, tous amateurs, le film n’en finit plus de séduire le public hors territoire. « Je suis hyper contente bien sûr et surtout heureuse de voir qu’un film réalisé avec une équipe 100% locale et que des jeunes est récompensé, confie Mathilde. C’est super de voir qu’on n’a pas forcément besoin de faire venir une équipe d’ailleurs pour faire du bon travail. »

Deux sœurs a décroché le prix du meilleur short LGBTQ au Paris International Short Festival et a également terminé en demi-finale d’un festival à Bruxelles en Belgique.

Le Silicon Beach Festival a pour objectif de promouvoir les films indépendants du monde entier. L’événement se déroule dans la Silicon beach, lieu abritant les sièges de géants du web tels que YouTube, Google ou Amazon. Ce festival allie technologie et cinéma et donne la chance aux participants de diffuser leurs créations dans une salle de haute qualité. Autre avantage pour les réalisateurs et producteurs : les opportunités de réseautage avec des professionnels de l’industrie du cinéma.

Dans Deux Sœurs, Amélie raconte, dans un éloge funèbre, sa relation avec sa grande sœur transgenre, Tia, décédée à la suite d’une agression.

Il s’agit du premier court-métrage de Mathilde Zampieri. La jeune femme, enfant du fenua, a grandi entre Raiatea et Tahiti. Elle a créé sa société Nevermind à seulement 22 ans et enchaîne depuis les projets.

Mathilde vient d’achever un documentaire sur l’ile sacrée entièrement tourné à Raiatea « à 90% sous l’eau« . La date de sortie de sa dernière réalisation devrait être dévoilée ce samedi.