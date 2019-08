Deux ambassadeurs américains de jazz en concert à Tahiti

(…)

Le concert a lieu ce soir (plus d’informations sur la page Facebook de l’événement). Qu’est-ce que le public va pouvoir entendre sur scène ?

“Il va pouvoir écouter du jazz traditionnel, peut-être quelques morceaux en français, des compositions de Nelson etc., des chansons d’un répertoire de country…”

C’est difficile de faire venir de telles personnalités du jazz au fenua ?

“La difficulté toujours, c’est qu’on est dans un endroit avec un petit public, mais c’est un public qui nous suit. La salle est déjà presque pleine, cela va être très agréable. Et on a un matériel de son très performant et très spécial pour cette soirée.”

On sait que le piano et le jazz sont vos passions, ainsi que la musique polynésienne d’antan. Vous organisez d’ailleurs un autre événement le 24 août appelé Vahine Himene Tahiti.

“La dernière fois que je l’ai présenté, c’était en novembre dernier. Les salles sont pleines. Le public est en demande de ce spectacle. C’est un hommage aux grandes dames de la chanson polynésienne, avec Reia Puroi, Maruia, Maire Tavaearii… et un orchestre.”

Une Masterclass avec les deux Jazz Ambassadors sera également organisée le vendredi 16 août à 15 heures, à la salle Muriavai de la Maison de la culture.