Des visites en réalité virtuelle pour redécouvrir les marae de Moorea

Qui n’a jamais souhaité découvrir les marae, tels qu’ils étaient deux siècles auparavant ? C’est le pari un peu fou que Christine Ciccullo, guide touristique de Moorea, a souhaité relever en utilisant les nouvelles technologies pour mettre en valeur le patrimoine culturel de son île natale et plus particulièrement ceux de la vallée et de la baie d’Opunohu.

« On est devant un site grand, important. On est face à des structures archéologiques sans avoir la pleine connaissance de ces structures qui sont devant nous. Et l’idée, c’était d’apporter ces éléments et ces informations à toute personne désireuse d’avoir accès à ces informations. Le projet a démarré là ».

Séduite par l’idée d’utiliser la réalité virtuelle pour son projet, Christine signe un partenariat en 2018 avec la société métropolitaine « Rendr », propriétaire de l’application « Legendr ». Spécialisée dans la visite 2.0 de sites historiques dispersés dans l’hexagone, mais aussi en Europe, ce guide numérique a déjà séduit plus de 100 000 utilisateurs. Aujourd’hui, Moorea fait donc son entrée officielle dans ce réseau international.

« Lorsque je les ai rencontrés, ça a été tout de suite le déclic. Ils proposaient exactement ce que je voulais : faire revivre notre marae, faire revivre notre histoire à travers cet outil. Donc j’ai dit « oui, oui je veux travailler avec vous, que l’on redonne vie à ces sites en quelque sorte ». »

Pour la partie recherches historiques et archéologiques, Christine s’est appuyée sur les archives et connaissances du service de la culture et du patrimoine du Pays. Pour Vincent Marolleau, jeune archéologue, ce fut l’occasion de découvrir dans leur état d’origine des paepae vieux de plusieurs siècles : « Ça a été bien fait. Il y a eu le souci derrière d’avoir une base scientifique, de ne pas recréer n’importe quoi. C’est vraiment une reconstitution historique. J’ai appris personnellement que certains blocs avaient de la couleur. C’était du tuf volcanique rouge avec du basalte noir à côté pour faire des jeux visuels, esthétiques. Tout ça j’ai appris et ça rend bien virtuellement. »

Pour Christine, « c’est une aide qui est inestimable, parce que mon objectif était bien évidemment de me baser sur des sources, sur des faits historiques, avérés, sur des faits archéologiques avérés, en allant bien évidemment à la source »

Pour plonger dans ce patrimoine ancestral, un simple smartphone se transformera en machine à remonter le temps. Et les sensations sont immédiates :

« C’est exactement ce que j’aurais imaginé, s’étonne Marie- Lou, touriste. On a l’impression d’avoir remonté le temps, d’être sur place, de voir comment les gens vivent, de voir des humains dessus. Je trouve que ça déclenche un intérêt supplémentaire et fantastique. »

Une immersion qui séduit aussi un public initié. John Tehuritaua est originaire de l’île de Moorea :

« Ça permet de donner des images où on voit les marae, tous les lieux, les villages comme ils étaient à l’époque, mais débarrassés de toute la végétation dense pour voir comment on vivait à une certaine époque avant l’arrivée des navigateurs. »

Au total, trois visites de sites payantes sont disponibles en réalité virtuelle dont la reconstitution du village de la baie d’Opunohu et sa bataille navale. Des jeux interactifs et de nombreuses illustrations sont également proposées pour apprendre en s’amusant.