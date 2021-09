Des pièces emblématiques du patrimoine polynésien prêtées au Musée de Tahiti et des Îles

Dans l’optique de la réouverture de la salle d’exposition permanente du Musée de Tahiti et des Îles en 2022, plusieurs institutions muséales ont accepté de prêter diverses pièces à l’établissement pour des périodes allant de 1 à 3 ans.

Le Museum of Archeology and Anthropology de Cambridge (MMA) a confirmé le prêt de 6 objets collectés par James Cook ou par Georges Bennet de la London Missionary Society. Ces pièces sont exceptionnelles dues à leur intérêt historique et leur rareté.

Le musée du Quai Branly-Jacques Chirac a de son côté confirmé des prêts de rotation annuelle, avec notamment le dépôt renouvelable tous les 5 ans d’un fragment du maro’ura. Un to’o mata, un taavaha des Marquises et un penu des îles de la Société seront également présents pour l’ouverture de la salle d’exposition du Musée de Tahiti.

Enfin, le British Museum a également consenti à une série de prêts pour une durée de 3 ans, dont la statue du Dieu A’a de Rurutu, mais pas seulement. Parmi les prêts, on peut noter un costume de deuilleur, une ceinture de chef de Anaa, un taumi et un fare atua de l’archipel de la Société, ainsi qu’une statue de Rongo des Gambier.

Grâce à ces pièces, le Musée de Tahiti et des Îles veut s’aligner aux standards internationaux en matière de conservation préventive. Des études complémentaires ont été menées afin de garantir un système de sécurité incendie de haute performance.

A partir du 19 octobre et jusqu’au 9 janvier, une exposition intitulée “Maro’ura : un trésor polynésien” sera d’ailleurs présentée au Musée du Quai Branly, à Paris. En partenariat avec le Musée de Tahiti, l’exposition vise à faire comprendre au public parisien l’importance de cette pièce emblématique.

