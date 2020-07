« Des histoires et des chansons » par le groupe Cosso & Co

Le groupe Cosso & Co puise son inspiration dans divers styles musicaux, comme le rock, le jazz, le blues, le pop et même le funk. Formée il y a un an, la troupe a déjà composé 17 titres. Un répertoire interprété par 7 artistes, et en premier lieu l’auteur-compositeur et chanteur, Pierre Cosso.

« Ce qui nous a motivés, c’est vraiment la passion de Pierre. (…) Ses chansons racontent vraiment de très belles histoires. Ses mots et sa musique nous ont touchés. (…) On a hâte de vivre une telle aventure. Cela va être très intense et fort en émotions. On va se faire plaisir et donner beaucoup d’amour au public » confie Vaitiare Chargueraud, choriste du groupe.

Le groupe de musique Cosso and Co, se prépare pour son tout premier concert qui se tiendra ce samedi. Un challenge pour cette bande de copains. L’objectif de la troupe, transmettre sa passion commune pour la musique. « Quand je suis arrivé il y a 36 ans, j’ai commencé par un groupe de chansons françaises avec un compositeur à l’époque, et donc je reviens 36 ans après à mes premiers amours » déclare Stéphane Rossoni, batteur du groupe.

« Le gang des rêves », « Au nom de l’amour », ou encore « Blonde et brune de Java », autant de titres entraînants à découvrir le 25 juillet au restaurant O Belvédère, à partir de 18 heures 30.