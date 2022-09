Des étudiants de Raiatea au salon du Grand Pavois de La Rochelle

Après la Grèce lors de l’édition 2021, c’est au tour de Tahiti et les îles du Pacifique d’être invitées d’honneur du Grand Pavois de La Rochelle. Outre la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Hawaii, l’Île de Pâques et la Nouvelle-Zélande sont également au centre des attentions de cette 50ème édition.

18 étudiants de BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) de l’île de Raiatea (îles Sous-le-Vent), se sont envolés mardi 20 septembre au soir, direction l’Hexagone, pour concrétiser leur projet éducatif, réalisé depuis plus d’un an. Ce projet abouti leur permet de venir au salon en tant qu’ambassadeurs de la Polynésie française.

Ils profiteront de leur présence pour valider des compétences professionnelles et promotionner les produits du terroir, tels que de la vanille de Tahaa, la perle, l’huile de coco vierge, les pareo et bien d’autres articles. Au total, 45 exposants portent haut les couleurs du fenua à ce salon nautique installé au port des minimes.

(Crédit : Olivier Blanchet / GPO)

“Nous allons tous travailler ensemble pour réussir ce projet et partager la joie que nous avons d’être Invité d’honneur 2022” a salué Teva Pani, président de l’Association Pacifique France, qui a bénéficié d’un soutien financier du gouvernement polynésien pour représenter la Collectivité à l’événement, afin que “toute la culture et la richesse qu’entretient le Polynésien avec la mer” soit mise en avant.

Le public peut ainsi découvrir et s’immerger dans la Culture du Pacifique. Le village polynésien est installé dans le hall du pavillon, présentant plusieurs facettes de la culture locale.

L’artisanat est mis à l’honneur, avec plus d’une vingtaine de stands, des ateliers de partage de savoir-faire, des produits emblématiques, des souvenirs immanquables, et la présence de six tatoueurs. La gastronomie aussi, avec deux traiteurs du Pacifique. Le programme est complété par des animations dont des spectacles de danses, concerts, initiations, et conférences. Un espace voyage est prévu pour permettre au public de retrouver plusieurs partenaires et réserver les prochaines vacances.