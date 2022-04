“Des bombes en Polynésie”, un livre sur l’histoire de la bombe nucléaire

L’ouvrage collectif “Des bombes en Polynésie, les essais nucléaires français dans le Pacifique” sort ce jeudi 7 avril aux Editions Vendémiaire. Il a été réalisé par quinze chercheurs, historiens, géographes et anthropologues sous la direction de Renaud Melts, agrégé d’histoire, maître de conférences à l’Université de Polynésie française et en délégation au CNRS, et d’Alexis Vrignon, post-doctorant au sein du programme “Histoire et mémoire des essais nucléaires en Polynésie française” (CRESAT/MSHP), chargé de cours à l’université de la Polynésie française.

La présence de trois Haut-Commissaires

Cette œuvre est présentée comme “la première grande synthèse sur l’histoire de la bombe nucléaire française dans le Pacifique”. Il s’agit d’une commande du Gouvernement de la Polynésie française.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le lancement du livre a eu lieu, mercredi soir à la Délégation de la Polynésie française. Outre les chercheurs concernés, la Déléguée Caroline Tang a accueilli les trois Haut-Commissaires : Jean Aribaud, Adolphe Colrat et Jean Montpezat ainsi qu’un nombreux public très intéressé par la question du nucléaire au fenua.