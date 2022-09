Des artisans de la Presqu’île mettent en valeur les matières locales

Résident de la Presqu’île, Thierry Payan est un passionné de bois flotté, dans les rivières ou sur les plages, il les ramasse et les travaille à sa façon.



“Il y a beaucoup de temps de collecte, de nettoyage, il faut le dessabler, le dessaler, puis le stocker” explique-t-il, “après il y a le montage et la réalisation pour la pièce définitive.”



Dominique et Didier sont également de la Presqu’île. Ensemble, ils fabriquent leurs œuvres de récupération en bois, en noix de coco, avec une petite spécialité.



“Les coquilles d’œufs, au départ je les nettoie et les travaille”, note Dominique. “Après, petit à petit, je vais les coller et c’est ma méthode qui va faire que je vais arriver avec ma peinture pour créer une mosaïque. Cela fait longtemps que j’utilise des coquilles d’œufs, mais je les faisais pour moi. Petit à petit, j’ai approfondi ma technique.”



Ces artisans exposent souvent lors de mini-marchés. (Crédit photo : Tntv)

Quant à Sonia, elle commercialise des cosmétiques à base d’huile de coco vierge de la presqu’île. Un défi qu’elle a su relever après une première grossesse.



“On a d’abord tout ce qui est shampoing solide, on en a différents adaptés aux besoins de chacun, cheveux secs, cheveux gras, tout type de cheveux ou pour les enfants” précise Sonia. “Il y aussi les déodorants qui sont 100% naturel, les savons c’est pareil, une différente gamme pour tout le monde. Après il y a des crèmes visage, des gommages, des après-shampoings, des huiles de massage pour les jambes…”



Ces artisans exposent souvent lors de mini-marchés. Leurs produits montrent à quel point les matières locales peuvent être mises en valeur sous différentes formes, mais toujours écologiques.