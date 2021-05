Déjà 20 ans d’existence : Manahau prépare un album anniversaire

De nombreux interprètes et artistes collaborent pour ce neuvième album, composé par Jean-Marie Biret. Des textes qu’il a écrit pour des évènements précis et finalement mis de côté, mais l’auteur les a toujours gardés précieusement. « J’ai toujours voulu les garder pour les poser, les marquer quelque part, parce que je trouvais que c’étaient des beaux textes ». Des chansons que l’auteur et compositeur de l’album aura mis 20 ans à écrire.

Ce 9e opus compte 16 morceaux. La nature, le fenua, la religion ou encore Pere, la déesse du feu : les thèmes abordés y sont nombreux. Teiho Tetoofa, interprète, dit être ravi de participer à la réalisation de cet album. « C’est un plaisir de contribuer aux 20 ans du groupe Manahau ».

Les enregistrements sont quasi terminés, il reste encore trois morceaux. Prochaine étape pour Eremoana Ebb, le mixage et le mastering de l’album. « Dans ce projet-là, on travaille beaucoup avec Jean-Marie. C’est un échange d’idées perpétuel. Il m’explique beaucoup les paroles, le sens de la chanson et puis après, on essaye un peu de mélanger les percussions traditionnelles avec la musique. Il faut que ce soit joli aussi », déclare l’ingénieur son.

Une collaboration qui promet un magnifique rendu. Le volume 9 de Manahau devrait être terminé d’ici deux mois. Tahiti Nui Télévision prépare une émission spéciale pour les 20 ans de la troupe.