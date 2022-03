De l’art et des Vahine à la galerie Winkler

“Sur cette édition de Art Hine, c’est la 3e sur ce concept là, il y a 6 artistes qui exposent” explique la galeriste Vaiana Drollet. Yiling Changues, Lovaina Guirao, Han, MOV., NDK et Maryse Noguierqui ont choisi de présenter leur univers dans un dialogue artistique atypique le temps d’une exposition. “L’idée de cette exposition particulière, c’était de créer des échanges entre elles et donc elles ont réalisé des portraits, leurs autoportraits et le portrait d’une autre. On retrouve, par le biais de la photographie, le dessin, la peinture ou le parfum, des échanges entre différentes techniques artistiques. C’est ça l’intérêt de cette exposition.”

Manutea Rambaud, jeune photographe, apporte sa touche sensible en captant les univers de ces femmes aux horizons différents et en mettant en lumière ce qui ne se voit pas. “Le fil conducteur c’est l’artiste Manutea Rambaud qui a photographié les artistes dans leurs univers et qui a photographié leurs duos puisqu’elles font des duos. Vous avez Yiling Changues et Han, Mov et NDK et Marise Noguier et Lovaina Guirao qui ont été photographié par Manutea Rambaud avec une grande sensibilité.”

PRATIQUE

Art Hine

Jusqu’au 15 mars 2022

Galerie Winkler

Tel : 40 42 81 77

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Le samedi de 8h30 à 12h00.