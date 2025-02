David Voinson à Tahiti : « Bien sûr, la Blonde est plus drôle que moi »

Tahiti Nui Télévision : Ça te fait quoi de faire salle comble à Tahiti ?

David Voinson : « C’est insensé pour moi, c’est insensé parce qu’à mes yeux d’être humain, Tahiti, c’était déjà une destination lointaine et idyllique et dans mes yeux d’humoriste, pour ma carrière, c’était impensable que j’arrive à fédérer autant de gens dans une salle de spectacle, donc je suis ému, honoré et ravi d’être à Tahiti. »

TNTV : D’où te viennent tes punchlines ? Qu’est-ce qui t’inspire ?

David Voinson : « Ce sont notamment les femmes que je rencontre dans la vie parce que je pense que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Je vais me faire beaucoup d’ennemis (rires) mais je pense que vous avez un sens de la répartie beaucoup plus fort que nous, déjà pour nous remballer, donc grâce aux femmes, je pense que je suis à Tahiti aujourd’hui grâce à ces punchlines. »

TNTV : Pourquoi une perruque blonde ?

David Voinson : « Parce que la perruque brune me va moins bien, ça c’est le petit secret et parce que ça fait des années que j’ai cette perruque et elle m’accompagne au quotidien et c’est vraiment mon côté féminin, la part de moi que j’ai envie de ressortir le plus souvent dans les vidéos et dans le spectacle. »

TNTV : Est-ce que tu as adapté ton spectacle au fenua ?

David Voinson : « Bien sûr, en métropole, en France, à chaque fois que je vais dans des villes, j’essaie d’avoir des mots-clés, des lieux, des places, des événements là-bas, donc évidemment à Tahiti, c’est un événement à part entière, donc j’ai essayé de trouver des mots. Les gens, je pense, seront ravis, mais moi, j’ai hâte et j’ai surtout très peur de les prononcer parce que ça peut être compliqué, mais on verra. »

TNTV : Par exemple, quels mots as-tu appris ?

David Voinson : « Alors, il y a ‘Ia ora na, māmā rūʻau, c’est une femme que je vais potentiellement draguer pendant le spectacle et Punaauia, c’est comme ça qu’on dit ? Mais vous avez trop de « a », il faut réduire, réduisez les « a » parce que je n’ai pas le temps moi, je suis quelqu’un de rapide (Rires). »

TNTV : Quel métier aurais-tu fait si tu n’avais pas été humoriste ?

David Voinson : « Je pense que j’aurais été musicien parce que j’ai commencé la batterie, j’avais l’âge de 4 ans et la comédie est arrivée juste après, donc oui j’aurais fait de la musique, mais c’est vrai que la comédie a été une passion depuis très longtemps. »

TNTV : Tu es également à l’origine d’une série, En Terrasse, est-ce que tu préfères être comédien ou humoriste ?

David Voinson : « C’est une très bonne question. Écoute, c’est par période. La scène, ça a toujours été mon coup de cœur. La comédie, c’est venu après parce que j’avais envie de créer, de composer des vidéos. La série En terrasse, il y a les saisons 1 et 2 qui sont sorties sur Prime Vidéo. J’ai encore envie d’écrire de nouveaux projets, de nouvelles fictions, donc pour moi, c’est complémentaire, je ne me vois pas faire l’un sans l’autre. »

TNTV : Est-ce que la blonde est plus drôle que toi ?

David Voinson : « Mais bien sûr qu’elle est plus drôle. La blonde est plus drôle parce que c’est mon côté féminin et je pense qu’honnêtement, mon côté féminin prend le dessus sur mon côté masculin. Je suis désolé pour la future femme qui va arriver dans ma vie. Mais il va falloir partager cette blonde. »

TNTV : C’est quoi un « chien de la casse » ?

David Voinson : « Vous voyez les chiens un peu errants en ville à Tahiti ? Vous voyez votre ex ? Faites un combo des deux et c’est exactement pareil. C’est un mec qui vous manque de respect, qui a été malhonnête avec vous. Et c’est un mec qui enchaîne les filles. Voilà, c’est un peu un chien de la casse, un charo. »

TNTV : La cohabitation entre l’icône et David ça se passe bien ?

David Voinson : « La schizophrénie se passe bien (rire). Je rassure les gens et surtout ma famille : je ne fais pas la blonde seul dans mon appartement. Je le fais en cas d’extrême urgence, par exemple quand quelqu’un que je ne veux pas dans mon quotidien m’appelle. Je dis « oui, attends deux secondes, je te passe quelqu’un ». Et elle dit « oui désolée, il ne va pas pouvoir venir. Bah parce qu’on a un resto calé depuis des semaines. » Mais ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas fou. »