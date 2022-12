Danakil, Yaniss Odua, Natty Jean et Manjul au fenua en avril  2023 !

C’est l’évènement Raggae qui va ouvrir 2023 en beauté ! Danakil & friends, mais aussi Yaniss Odua, Natty Jean et Manjul : plus qu’une bande de potes, ces artistes dont les sons vibrent jusqu’au fenua annoncent leur polynesian tour ! Trois dates et trois lieux à retenir : Place To’ata à Tahiti le samedi 1er avril, Bora Bora le jeudi 6 avril et enfin, Raiatea, le samedi 08 avril !

« Je suis né dans une famille modeste, la routine et la haine sont des choses que je déteste… » si vous avez entonné « Marley » en lisant la phrase qui précède, vous connaissez certainement Danakil ! Ce groupe français qui a des centaines de concerts à son actif porte un message engagé sur une musique métissée oscillant entre reggae et musique du monde. Plus de 20 ans après sa création, le groupe va interpréter ses classiques et son dernier album « Rien ne se tait » sorti fin 2021 au public polynésien ! Il partagera la scène avec des artistes et amis au style jamaïquain également, mais à la signature unique !

« Chalawa », « Rouge jaune vert » ou encore « La Caraïbe » : trois titres qui cumulent à eux 3 près de 100 millions de vues sur youtube ! De véritables hits interprétés par Yaniss Odua qui frôle les 3O ans de carrière aujourd’hui. Que ce soit sur ses terres caribéennes, dans l’Hexagone ou le reste des territoires où il a pu tourner, l’artiste martiniquais marque par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur des productions musicales toujours soignées, alliant les racines du Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps. Et pour cause, il s’entoure sans cesse des meilleurs talents du genre, tel le légendaire producteur Clive Hunt en Jamaïque (Jimmy Cliff, Alpha Blondy, Rolling Stones, Grace Jones, Khaled…), mais aussi de jeunes magiciens français du son comme Kahifa ou Ayema. Toujours à l’affût de nouvelles rencontres, expériences et désireux de partager ses vibrations avec des artistes ayant les mêmes valeurs, on a pu le voir collaborer avec les plus grands artistes internationaux parmi lesquels Ky-Mani Marley, Tiken Jah Fakoly ou Keny Arkana.

D’origine sénégalaise, Natty Jean et sa voix singulière s’est rapidement imposé au sein du collectif et devient membre à part entière de Danakil en 20211. En parallèle, il poursuit sa carrière solo et sort son deuxième album « IMAGINE » en Octobre 2018. Un titre explicite qui traduit l’envie du chanteur d’apporter une touche d’espoir venue d’Afrique. Ecrits en Wolof, Français et Anglais, ses textes offrent un panorama de l’état de la jeunesse ouest africaine, de ses préoccupations, de ses rêves, et de son ouverture sur le monde, loin des clichés misérabilistes. 2021, NATTY JEAN sort un nouvel album avec DANAKIL, l’occasion de pouvoir retrouver toute son équipe d’adoption et de refaire des concerts, notamment 2 Olympias complets malgré ce contexte si particulier de la crise sanitaire.

Et enfin, comme le prophétisait Bob Marley : lorsque le reggae a atteint l’Afrique, il a pris une nouvelle dimension, s’étoffant d’influences musicales riches, d’autres cultures et d’artistes plus talentueux les uns que les autres. Comme Manjul, le Reggae a eu besoin de revenir à ses racines, à sa terre natale. L’artiste défend et valorise cette musique depuis son plus jeune âge, construisant des studios à travers le monde, notamment l’Océan Indien et l’Afrique, produisant et participant à des albums pour des artistes comme TIKEN JAH FAKOLY, AMADOU & MARIAM, SUGAR MINOTT, AFRICAN BROTHERS, DANAKIL, TOUMANI DIABATÉ, NATTY JEAN, ou encore TAKANA ZION.

Le rendez-vous est donc donné à Tahiti, Bora Bora et Raiatea ! Le public pourra bien entendu rencontrer les artistes. Deux jours seront consacrés à leur rencontre avec nos artistes locaux et à d’éventuels enregistrements en studio en vue de la préparation du prochain album du groupe. Le fenua va vibrer au son du reggae en avril !

Bonus pour les fêtes : Profitez de la promo noël valable jusqu’au 08 janvier pour les places en fosse (à Tahiti uniquement) et payer 2500 francs au lieu de 4000 francs !

Tahiti – samedi 1er avril à To’ata

Tarif de lancement promo Noël du 19 Décembre au Dimanche 8 Janvier 2023 :

Fosse uniquement : 2 500 XPF limité à 1 000 billets en vente chez BOSE STORE Centre Vaim et ISTORE Faa’a et en ligne www.purpletahiti.com

Tarifs prévente généraux à compter du Lundi 09 Janvier 2023 :

Tribunes latérales : 4 000 XPF (ouverture ultérieure) ; Fosse : 4 000 XPF ; Tribune centrale : 5 000 XPF

Tarifs sur place :

Tribunes latérales : 5 000 XPF (si ouvertes) ; Fosse : 5 000 XPF ;Tribune centrale : 6 000 XPF



Bora Bora – jeudi 6 avril au Bloody Mary’s

Tarifs et points de ventes à partir du Lundi 09 Janvier 2023 :

Tarifs Préventes : 3 500 XPF avec une boisson

Tarifs Sur place : 4 500 XPF avec une boisson



Plusieurs points de vente seront mis en place : BORA BEBE SPORT ; BLOODY MARY’S ; MAITAI BORA



Raiatea – samedi 8 avril au chapiteau communal de Tumaraa à Raiatea

Tarifs et points de ventes à partir du Lundi 09 Janvier 2023 :

Tarif de lancement : 2 500 XPF pour les 250 premiers billets

Tarifs Préventes : 3 000 XPF

Tarifs Sur place : 4 000 XPF



Enfin une billetterie en ligne sera également disponible à l’adresse : www.purpletahiti.com