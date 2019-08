Conservatoire artistique : les enseignants attendent plus de 2 000 élèves

La rentrée se prépare aussi du côté du Conservatoire artistique de la Polynésie française. Les enseignants ont été réunis ce vendredi autour de leur directeur, Fabien Dinard, pour une réunion de pré-rentrée.

Ce dernier a rappelé les grands objectifs de l’année, qui commencera fort avec le premier Festival international de Jazz de Tahiti et la présence de la grande chanteuse Deedee Bridgewater, les 26, 28 et 29 septembre prochains.

L’année se poursuivra avec deux événements majeurs : une première mondiale, un opéra classique en reo tahiti, Te Tura Ma’ohi, adaptation d’une œuvre de Masgagni, Cavaleria Rusticana, avec l’orchestre symphonique, le chœur des adultes et les élèves avancés du département de ‘ori tahiti ; puis le grand gala de fin d’année place To’ata, en juin 2020, consacré au panthéon des anciens dieux polynésiens.

Au delà des quelques 25 concerts, pièces et galas qui seront donnés entre les mois de septembre 2019 et juillet 2020, avec le choix d’un nouveau groupe pour les spectacles sur le marae Arahurahu, les enseignants ont travaillé par ateliers sur plusieurs thèmes transversaux, allant de l’introduction du reo tahiti dans toutes les disciplines enseignées (classiques, théâtre, arts visuels) à l’appropriation des espaces, en passant par une réflexion sur le soutien à apporter aux élèves souhaitant poursuivre leurs études au niveau supérieur et les pratiques collectives.

Tous se préparent à recevoir plus de 2000 élèves pour l’année à venir, dès le lundi 26 août prochain, sachant qu’auparavant, trois jours de rencontres parents/professeurs/élèves sont organisés les mercredi 21 (8h-18h), les jeudi 22 et vendredi 23 août prochains (13h-18h), le vendredi étant réservé aux nouvelles inscriptions.

Ces trois journées permettent de valider les inscriptions, d’arrêter les horaires des cours et de délivrer, contre tout ou partie du paiement des frais de scolarité, la fameuse carte d’étudiant du Te Fare Upa Rau.

Renseignements et informations : [email protected], www.conservatoire.pf et tél. 40.50.14.14.