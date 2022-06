Chantal Spitz et Russel Soaba lauréats des résidences d’écriture 2022 de Polynésie

Un appel à candidatures avait été lancé en mars. Les lauréats des résidences d’écriture 2022 sont désormais connus. Pour être sélectionné, il fallait : être natif.ve ou résident.e de Polynésie ou des pays du Pacifique, avoir été publié par une maison d’édition et avoir un projet d’écriture.

L’organisation a reçu 5 dossiers dont 3 recevables pour la résidence d’écriture dédiée à un.e auteur.rice de Polynésie et 12 dossiers dont 11 recevables pour la résidence d’écriture dédiée à un.e auteur.rice du Pacifique (1 de Hawaii, 1 d’Australie, 4 de Papouasie Nouvelle-Guinée, 4 de Nouvelle-Zélande et 2 de Nouvelle-Calédonie)

2 comités de sélection distincts ont été mis en place pour l’étude des candidatures.

Après Titaua Peu, c’est Chantal Spitz qui est récompensée. Autrice bien connue des Polynésiens, elle a tour à tour été institutrice, conseillère pédagogique et conseillère technique au ministère de la Culture. Chantal Spitz est engagée sur le front culturel, indépendantiste. Elle participe à la revue littéraire Littérama’ohi débutée en 2001, dont l’un des objectifs est de faire connaître la

variété, la richesse et la spécificité des auteurs autochtones de la Polynésie française dans leur diversité contemporaine.

Autre résidence d’écriture : l’océanienne. Le lauréat est cette année Russell Soaba. Ecrivain de Papouasie Nouvelle Guinée, il a étudié la littérature en Australie et aux États-Unis, où il a obtenu une maîtrise de lettres à la Brown University de Rhode Island. Il se dédie désormais à enseigner la littérature à l’université de Port Moresby dans son pays natal. Poète, essayiste, dramaturge et romancier, il est par ailleurs directeur de collection chez Anuki Country Press et anime le blog Soaba’s Storyboard.

Ce sont leurs parcours et leur projet d’écriture accompagnés des perspectives de rencontres avec les élèves de Polynésie ont permis de convaincre les jurys.

Ces résidences permettent aux auteur.rices lauréat.e.s de bénéficier de 2 mois, uniquement dédiés à leur projet d’écriture. Les résidences prévoient des possibilités de séjour dans 1 ou 2 îles de Polynésie sur une durée de deux mois, dans des pensions de famille.

Les lauréat.e.s profitent d’un cadre propice à l’avancée de leur projet d’écriture et profitent de ces séjours pour participer à des rencontres et échanges sur le métier d’écrivain avec les scolaires et public des îles concernées.

Ces deux résidence se tiendront entre septembre et décembre 2022.