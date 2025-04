Carole Atem publie son premier recueil de poèmes, « Sonnets en liberté »

Carole Atem, universitaire et artiste polynésienne, se met à la poésie avec Sonnets en liberté, un recueil de 31 poèmes célébrant « la nature et ses pouvoirs, la splendeur du monde et de son pays » . En choisissant la forme du sonnet français, l’autrice entend « rendre un double hommage à la culture classique et à la vie insulaire » . Le sonnet est un style de poème strictement codifié, écrit en quatorze vers – deux quatrains et deux tercets.

« Au gré d’une poésie ludique qui explore les couleurs, les textures et la lumière, ce recueil cultive l’émerveillement et l’espoir de cheminer, au-delà de la souffrance et de la séparation, vers la renaissance et la joie » , peut-on lire dans la présentation de l’ouvrage.

Docteure en littérature du XVIIe siècle (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), agrégée de lettres modernes, Carole Atem enseigne la langue et la littérature françaises à l’Université de la Polynésie française. Également pianiste et chanteuse, elle mène une carrière artistique aux multiples facettes, désormais enrichie de cette première publication poétique.

– PUBLICITE –

Sonnets en liberté témoigne d’un amour profond pour les mots, les paysages et les sensations, et propose une traversée sensible entre rigueur poétique et souffle insulaire. Un ouvrage où se rencontrent le classicisme formel et la modernité du regard.

Le livre est disponible et en vente à la librairie Odyssey. Carole Atem le présentera jeudi 24 avril prochain, entre 11 heures et midi, au Salon du livre de Mahina, Pointe Vénus.