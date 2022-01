Bruno Demougeot et Orama Nigou reconnus comme “artistes professionnels”

Six dossiers de demandes de carte d’artiste professionnel, dont trois au titre des arts visuels et graphiques et trois au titre des arts audio et sonores étaient inscrits à l’ordre du jour de la commission, présidée par Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre en charge de la Culture.

Les membres de la commission pour la délivrance des cartes d’artiste professionnel ont décidé de reconnaître la qualité d’artiste professionnel à Orama Nigou dans le domaine des arts visuels et graphiques, ainsi qu’à Bruno Demougeot dans le domaine des arts audio et sonores.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Rappelons que les titulaires de la carte d’artiste professionnel sont éligibles aux dispositifs d’aides à la création artistique et littéraire, et sont exonérés de la contribution des patentes et de la taxe sur la valeur ajoutée.