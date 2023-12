Booba, Martin Solveig, Synapson et Biga Ranx à l’affiche du prochain Tiki Fest

La date est connue, et la programmation aussi. Le prochain festival TikiFest, 3e édition, se déroulera le samedi 13 avril 2024 au Parc Vairai. Rap, Reggae, Dancehall, electro… il y en aura pour tous les publics. À l’affiche : la légende du rap français Booba, le DJ et producteur Martin Solveig, le duo, maintenant habitué du fenua, Synapson et Biga Ranx.

Neuf artistes locaux sont également invités de l’événement. On retrouvera là aussi tous les styles, de la musique locale au hip hop en passant par la Deep House avec Pepena, Nohorai, T-Unit, Vaki, Kuro, Pony, Analog Grammar, Saxocha et Sam…

Cette année, deux scènes seront installées, un « main stage » et un « beach stage », ainsi qu’un espace garderie. L’événement, qui se présente comme « ‘familial » se veut aussi respectueux de l’environnement. Une brigade verte circulera avec des sacs poubelle et cendriers de poche. Une vaisselle compostable sera utilisée ainsi que des gobelets réutilisables. Un système de transports en commun est aussi annoncé.

Les organisateurs, l’agence Studio 87, insistent aussi sur la sécurité : comme en 2023, une opération Capitaines de soirée sera lancée.

Un village des partenaires sera aussi installé. Et comme les années précédentes, un accès VIP sera possible.

6000 festivaliers sont attendus. 5000 personnes étaient venus voir Orelsan, Bob Sinclar et Synapson sur scène lors de la deuxième édition en avril dernier.

Tiki Fest 2024

Samedi 13 avril

Parc Vairai

14h- Minuit