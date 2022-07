Avec Gotz, des ateliers pour promouvoir la lecture et les éco-gestes

Au programme, 8 interventions ponctueront les vacances scolaires des 8-14 ans sur Tahiti et Moorea. Animées par Gotz et construites autour du dernier tome de la série Pito Ma “La course aux économies”, elles donneront aux jeunes l’opportunité d’en apprendre plus sur le métier d’auteur-illustrateur, en abordant les différentes techniques de dessins propres à la BD, d’écriture d’histoire, de scénarisation… ainsi que sur l’écologie et les petits gestes applicables au quotidien.

Dans le 12e tome de Pito Ma, Gotz témoigne de son engagement sur les thématiques d’éco-mobilité et de transmission du plaisir de lire. Chacune des 8 structures organisatrices recevra l’intégrale de Pito Ma, et quelques exemplaires seront distribués aux participants.

Les associations de quartier, centres aérés et colonies de vacances proposeront tout particulièrement à des jeunes en décrochage scolaire de participer à ces ateliers. Une session sera également réalisée au sein d’une association accompagnant des enfants atteints d’autisme et de troubles neuro-développementaux.