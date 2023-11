Australie : le Musée de Tahiti et des îles participera à une exposition sur Gauguin

L’événement est prévu l’année prochaine à la National Gallery of Australia (NGA) à Canberra, du 28 juin au 7 octobre 2024 , puis du 3 novembre 2024 au 16 février 2025 , au Museum of Fine Arts de Houston, Texas.

Parmi les 70 institutions ayant consenti au prêt d’œuvres de Paul Gauguin, se trouvent plusieurs collections nationales : le musée d’Orsay, la National Museum of Hungary, le musée Thyssen Bornemisza de Madrid, le Louvre Abu Dhabi, le Museo del Arte de Sao Paulo-Assis Chateaubriand, ainsi que des collectionneurs privés japonais et une série de musées américains : The Museum of Modern Art de New York, The Philadelphia Museum of Art, The J-P Morgan Library, The Guggenheim Museum, The Getty Museum, The Metropolitan Museum of Art, The Art Institute of Chicago, The National Gallery of Art of Washington D.C.

Cette ambitieuse exposition prévoit la présentation de plus de 130 œuvres de Paul Gauguin, dont une cinquantaine de peintures, sculptures, œuvres graphiques sur papier, céramiques, et autres. La Polynésie française, par le biais du Te Fare Iamanaha – Musée de Tahiti et des Îles, a été sollicitée pour le prêt d’une sélection d’œuvres appartenant à ses collections : un panneau en bois, trois cuillères sculptées et quatre objets des Îles Marquises : un pū taiana, un ivi po’o, un ti’i et un manche d’éventail tāhi’i.

Accompagnant l’événement, un catalogue regroupant des articles d’une série d’experts et auteurs, dont des Polynésiens, sera publié.