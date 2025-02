« Au manava » de Papehau & Hivarai : la génèse d’un tube au million de vues

Son air doux et entraînant a déferlé sur la Polynésie comme une vague de Code Red à Teahupoo. « Au manava » , titre imparable de Papehau et du groupe Hivarai, comptabilise en cumulé plus d’un million d’écoutes sur les plateformes de streaming depuis sa sortie, il y a 5 mois.

Co-auteurs, Papehau Seveno et Yannick Hollier, leader du groupe, ont raconté à TNTV leur rencontre et les coulisses de la création du morceau, qui en appelle forcément d’autres, dans le dernier Q+R de TNTV :

Passée d’un éclair de l’anonymat à la lumière, Papehau ne sortira probablement pas un featuring avec Ed Sheeran – quoique, pourquoi pas – mais elle se sait faite pour une carrière de chanteuse et peut compter sur une certaine viralité de son titre. « Au Manava » a dépassé les frontières du fenua et fédère la diaspora Polynésienne partout dans le monde. Les chiffres sérieux du compte Tiktok de la jeune femme (+173K mentions j’aime et près de 15K abonnés) en témoignent, Papehau n’a pas fini de faire parler d’elle sur la scène musicale polynésienne.