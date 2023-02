Arue : Consultation publique sur le futur de la Saintonge

La nouvelle de la déconstruction de la Saintonge pour des raisons de sécurité, à Arue, a ému une partie des administrés. Comme prévu, la municipalité a lancé une consultation publique pour recueillir l’avis de la population sur le style du futur bâtiment. Une question qui divise au sein même du conseil municipal, mais aussi dans l’opinion.

Si certains ont du mal à accepter la destruction de l’un des derniers vestiges du patrimoine colonial, d’autres y voient une occasion de tourner une page. Anna Yon Yue Chong, adjointe au maire de Arue illustre ces divergences : “Personnellement, ça m’affecte beaucoup, et autour de moi, les avis sont partagés. Il y en a qui veulent quelque chose qui rentre dans l’éco-conception, d’autres qui veulent une construction traditionnelle, et d’autres qui sont attachés à cette Saintonge telle qu’elle est“.

La population a jusqu’au 28 février pour s’exprimer. Elle aura le choix entre une reconstruction dans le même esprit et adaptée aux normes, avec des matériaux neufs, ou une construction plus traditionnelle. La population sera en tout cas aux côtés du conseil municipal lors du débat, tout comme les non-administrés.

Un comité de sécurité a déterminé qu’une phase d’études et d’analyses était nécessaire avant la déconstruction de la mairie, qui ne devrait pas se concrétiser avant 1 ou 2 ans.

“C’est une supercherie”

De son côté, la mairesse Teura Iriti se place hors du débat et laisse à la population le soin de trancher. Une position qui ne convainc pas l’opposition.

Dès l’annonce de la déconstruction, plusieurs élus de l’opposition ont fait entendre leur mécontentement. “On parle de la reconstruire à l’identique, mais la vraie volonté c’est de la détruire, peste Frédéric Dafniet, conseiller municipal. Il y avait des possibilités : former des jeunes polynésiens pour la reconstruire […] Je ne connais pas un pays aujourd’hui qui n’essaie de préserver ses bâtisses historiques”.

L’opposition reproche également à la mairie de ne pas lui avoir fourni les rapports sur les problèmes de sécurité qu’elle demandait. “Ce ne sont pas les équipes actuelles qui ont un droit de vie ou de mort sur cette Saintonge. Ce bâtiment appartient à l’histoire de la Polynésie“. Tepuanui Snow condamne quant à lui “l’absence totale d’information des élus de l’opposition“.

Reconstruction à l’identique ? Dans un style polynésien ou contemporain ? Ces questions devraient faire l’objet de débats animés lors du prochain conseil municipal, dans une semaine.

L’ancienne mairie a été construite en 1892 par Victor Raoulx, propriétaire d’une plantation de cannes à sucre et d’une rhumerie à Atimaono. Elle a été baptisée La Saintonge en souvenir de cette région d’Aquitaine qu’il affectionnait, peut-on lire sur le panneau installé devant l’édifice et retraçant son histoire. Elle a notamment été la demeure de Hippolyte Malardé, son gendre. C’est en 1978 que le batiment a été racheté par la commune de Arue et est devenu le siège de la mairie.