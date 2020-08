‘Arioi Access : une plateforme en ligne pour « démocratiser » la culture polynésienne

Le centre culturel Ario’i en ligne, c’est désormais chose faite. Hinatea Colombani, sa co-fondatrice, a fait partie de la première promotion de l’incubateur de start-up Prism. Une expérience qui lui a permis de développer son projet de plateforme de e-learning. Mais la renommée du centre culturel prenant de l’ampleur, le projet digital est resté en suspens.

C’est finalement la crise liée à la covid-19 qui a donné l’occasion à Hinatea et ses associés de se concentrer sur le numérique. Le projet a été achevé durant le confinement. Une plateforme baptisée ‘Arioi access est désormais en ligne.

Il s’agit d’un abonnement mensuel donnant accès chaque semaine à une vidéo, disponible en 4 langues (français, anglais, espagnol, tahitien) sur un sujet de la culture polynésienne. Le but : partager les connaissances, les valeurs et codes de vies polynésiens au plus grand nombre. ‘Arioi Access prône ‘la démocratisation massive de la culture polynésienne » explique Hinatea Colombani dans son communiqué.

Aujourd’hui, plus de 40 écoles de danse traditionnelle existent en Polynésie française. Dans le monde, ce sont plus de 150 écoles de danse aux États-Unis et plus de 150 écoles existent au Japon. 4 000 danseurs assidus en Europe, 12 000 aux Etats-Unis, 10 000 danseurs assidus et en Amérique latine. Le Japon représente environ 25 000 danseurs assidus aujourd’hui et il est probable que le nombre de praticiens dépasse 500 000 personnes au Japon d’ici dix ans…