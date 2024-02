« Arène », le nouveau court-métrage de Mathilde Zampieri avec Tekeani Bonno

Eva, jeune combattante de MMA est atteinte d’endométriose. Malgré ses douleurs intenses, soutenue par son coach, Eva décide tout de même de monter dans la cage pour affronter Rava Bennett, jouée par Tekeani Bonno : « Quand j’ai vu que Mathilde cherchait des actrices, j’ai tout simplement envoyé ma candidature. Le sujet du court-métrage m’a beaucoup plu. Je me sentais concernée ».



Mathilde Zampieri, la réalisatrice, est adepte d’un cinéma engagé. Déjà, avec « Deux sœurs », elle dénonçait la transphobie. Avec « Arène », la jeune femme veut éveiller les consciences autour de cette maladie qui handicape des millions de femmes au quotidien : « On a vraiment voulu mêler le sport et les règles, et l’endométriose. On voulait montrer que justement, en 2024, c’est encore un problème qui touche énormément de femmes et il y a zéro solution. Alors que ça impacte les entrainements, mais aussi la vie de toutes ces femmes-là ».

En effet, si les règles commencent tout juste à être prises en compte lors de la préparation physique, la question de l’endométriose est absente des discussions.

Dans ce nouveau projet, Mathilde est accompagnée de l’actrice et réalisatrice Elia Merlot. « On s’est vraiment rendu compte, pendant les castings notamment, de l’actualité et de l’urgence du sujet. On a vu passer des filles combattantes dans pleins de sports de combat différents » indique Elia Merlot.

Clap de fin pour le tournage d' »Arène » ! (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Mathilde Zampieri sera de retour au fenua en avril prochain pour des repérages pour un nouveau court-métrage.