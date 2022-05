Après Huahine, la statue de Bobby Holcomb exposée à Raiatea

La statue de Bobby Holcomb trône désormais près du fare potee de la gare maritime, le visage face à son île, Huahine. Majestueuse, les bras tendus vers le ciel, elle se dévoile aux habitants de l’île sacrée. “Raiatea était un passage important, parce qu’il y a fait la rencontre des Big Boys, c’était ses début sur la scène. C’était son tremplin vers le succès. Et c’est ce qui a permis aussi de véhiculer toutes les valeurs culturelles qu’il a voulu mettre en avant” confie l’artiste Evrard Chaussoy.

Chants, danses, orero… : les élèves des écoles de l’île ont rendu hommage au personnage.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Artiste peintre, chanteur et compositeur, Bobby aura marqué des générations entières par ses œuvres. Même après sa disparition, il laisse un bel héritage. Musicien dans les Big Boys, groupe qui a lancé la carrière de chanteur de Bobby, Tarzan Amiot se souvient des longues soirées : “Après les concerts, on continuait de parler jusqu’au petit matin, on ne dormait pas. C’est quelqu’un qui connaissait tout de la vie. Il a changé la musique polynésienne”.

D’autres manifestations sont prévues sur le site jusqu’au mardi 17 mai. La statue sera accessible au public jusqu’en juillet avant d’être transportée sur Tahiti.