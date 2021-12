Alex Ramirès en spectacle à Tahiti

Peut-on être à la fois viril et sensible ? Pour Alex Ramirès, tout est une question d’entre-deux : on peut bruncher en amoureux mais rêver de plan d’un soir, on peut faire ses courses comme un Bad Boy et pleurer sur du Adèle, on peut se la péter à la salle de sport et perdre tous ses moyens quand on a un premier rendez-vous, on peut adorer les enfants mais avoir envie de frapper ses potes qui viennent d’être parents…



Avec une énergie rare, l’humoriste s’assume en toute contradiction dans un one man show à son image : “Sensiblement Viril”.

PRATIQUE :

Tarif à partir de 5 000 Fcfp

Billets en vente sur http://www.ma-billetterie.pf et dans les magasins SMART STORE Centre Vaima, et ISTORE Centre Commercial Pacific Plaza Faaa