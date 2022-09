À Rimatara, le festival des australes se prépare

Après Raivavae et Rurutu, c’est à Rimatara que s’est rendu le comité organisateur du prochain festival des Australes. L’occasion de peaufiner avec la population l’organisation de l’évènement qui se tiendra du 7 au 11 novembre.

Pour Fernand Tahiata, maire de Tubuai, les préparatifs sont de bonne augure : « Nous avons rencontré le maire et son conseil municipal, le conseil des sages pour certaines communes, et les responsables des groupes de danse et autres activités. Le bilan est très satisfaisant. Ils sont contents de cette rencontre, des échanges qu’il y a eu.

C’est la première fois que Tubuai accueille le festival. Au total, près de 500 personnes en provenance des 4 îles sœurs sont attendues.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

“Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que ça ne date pas de maintenant le festival des Australes, précise Damas Utia, ancien maire de Rimatara. C’est quelque chose qui a été monté par les maires il y a longtemps, seulement il y a eu une coupure. Maintenant, les nouveaux maires sont en train de le relancer et je tiens à les remercier”.

Par la culture et les festivités, l’événement se veut un marqueur du rassemblement des peuples de l’archipel : ” À travers le festival, on fait vivre la culture des Australes et c’est également une façon de réunir les gens des Australes en un lieu. C’est beaucoup”, conclut Damas.

Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rimatara et Rapa : les Tuha’a Pae seront mis à l’honneur sur une semaine.

Chaque île présentera ses propres chants et danses traditionnelles ; une manière de préserver l’authenticité de chacune d’entre elles.