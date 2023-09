500 chanteurs attendus pour la septième édition du Ta’urua Himene

8 groupes seront présents sur le site de la Pointe Venus, à Mahina, le 21 octobre : Tamari’i Mahina, Reo Papara, Taru’u, Nuna’a Rurutu, Tamari’i Teahupoo, O Faa’a, Tamariki Rapa et Tahiti Choir School. Ils feront vivre les himene, ces chants polynésiens anciens déclamés en polyphonie.

Cette année, l’évènement est dédié aux himene ru’au, composés de mélodies lentes et chantées à 3 à 6 voix, un doigt sur la bouche. Il s’agit de la forme la plus ancienne des chants non accompagnés. Cette manifestation familiale, gratuite, est ouverte à tous. Alors, à vos peue !