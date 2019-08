50 ans de Woodstock : Rendez-vous ce week-end à Pirae

Il l’a rêvé et aujourd’hui, il le réalise ! Après avoir acheté le restaurant il y a cinq ans, Julien et sa fine équipe lancent un nouveau projet : un festival pour les 50 ans de Woodstock, le plus grand rassemblement de hippies qui s’est tenu aux États-Unis en 1969, mais version polynésienne. Trois jours de fête non-stop à plus de 600 mètres d’altitude. “Le principe, c’est d’essayer de représenter un petit peu cet esprit. Je pousse tout le monde à venir dormir sur place. Vous avez la possibilité de venir avec des tentes, des hamacs… On va faire des feux de camps… On s’assoie dans l’herbe, on discute et on profite du son. On essaie de ramener cette ambiance d’antan qui était conviviale, festive et familiale en même temps” explique Julien Derudder, responsable du Belvédère.

Pour ce premier festival, des groupes comme DKTI, Dust and Ross et des DJ, animeront ce rassemblement. Les Yellowstone, fraîchement de retour au fenua, seront aussi sur la scène du restaurant pour leur premier concert de l’année.

Salut salut !Sortez les pattes d'ef et les lunettes rondes, on fête les 50 ans du festival Woodstock là haut, du… Posted by Le Belvédère on Thursday, August 1, 2019



Woodstock O Belvédère démarre ce vendredi 16 août à 17 heures pour se terminer dimanche. Des navettes gratuites sont mises en place.

Plus d’informations sur l’événement et les tarifs sur la page Facebook dédiée.