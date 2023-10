36 formations au programme du 17e Hura Tapairu

De 8 groupes inscrits en 2004 pour la première édition, le Hura Tapairu est passé à 36 formations pour la 17e édition, qui se tiendra au Grand Théâtre du mercredi 22 novembre au vendredi 1er décembre 2023.

Elles devront convaincre, ccomme l’an passé, les 6 membres du jury :

Matani KAINUKU, Président du jury et Président de l’association Nonahere

Fabien MARA DINARD, Directeur du Conservatoire Artistique de Polynésie française et danseur

Moana’ura TEHEI’URA, Chorégraphe et ,metteur en scène indépendant.

Kehaulani CHANQUY, Directrice de l’école de danse Arato’a depuis 23 ans et Ra’atira Pupu de la troupe professionnelle Hitireva

Poerava TAEA, fondatrice du groupe Manohiva

Manouche Vaitoarii MARAETEFAU épse MAHAMOUD, chorégraphe et cheffe du groupe Hei Rurutu depuis 2013

Les groupes sont inscrits dans les catégories suivantes :

− Tapairu, regroupant ‘ōte’a et ‘aparima : 8 formations

− Mehura, 28 formations

− ‘Aparima ‘āpipiti (concours de danse optionnel en duo) : 7 duos

− ‘Ōte’a ‘āpipiti (concours de danse optionnel en duo) : 3 duos

− Pahu Nui (concours d’orchestre optionnel) : 6 orchestres

Le programme :

PRATIQUE

Soirées de Concours – 18 h 30

Du mercredi 22 au samedi 25 novembre et du mercredi 29 novembre au vendredi 1er décembre

Tarifs : 1 500 Fcfp ou 2 500 Fcfp selon la zone

Scolaire/étudiant de moins de 25 ans : 750 Fcfp ou 1 250 Fcfp selon la zone

En live streaming : 600 Fcfp



Finales Mehura et Tapairu – 16h00

Samedi 2 décembre 2023

Tarifs : 2 000 Fcfp ou 3 000 Fcfp selon la zone

Scolaire/étudiant de moins de 25 ans : 1 000 Fcfp ou 1 500 Fcfp selon la zone

En live streaming : 800 F cfp



Gratuit pour les PMR/PSH et les enfants de moins de 2 ans (billet à retirer à la caisse)

Accompagnateur PMR-PSH : 1 500 Fcfp (1 accompagnateur par PMR/PSH)

Vente des billets : sur place et en ligne sur www.huratapairu.com