3 millions de Fcfp d’aides accordées par le Conseil des arts et des lettres

Les membres de la commission de délivrance des cartes d’artiste professionnel ont examiné et étudié plusieurs dossiers de créateurs basés en Polynésie française et demandeurs de la carte d’artiste professionnel. Sur les 4 dossiers déposés, les membres de la commission en ont jugé 3 recevables.

Après des débats et l’examen des dossiers, les membres de la commission ont décidé d’attribuer la carte à Messieurs Pierre Motahi et Jean-Paul Teuira au titre des arts visuels et graphiques. L’intention créatrice et la démarche artistique transpire de chacune de leurs œuvres. Les dossiers de ces artistes, déjà implantés en Polynésie française, ont rapidement convaincu les membres réunis quant à leur portée artistique et à leur savoir-faire.

Le troisième et dernier détenteur en date de la carte d’artiste n’est autre que le premier artiste issu du monde du ‘ori tahiti. Il s’agit de Keven Hauata, basé à Bora Bora, qui est désormais détenteur de la carte d’artiste professionnel au titre des arts du spectacle.

Pour rappel, les titulaires de la carte d’artiste professionnel sont éligibles aux dispositifs d’aides à la création artistique et littéraire et sont exonérés de la contribution des patentes et de la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit de leurs ventes et leurs prestations.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Deux artistes professionnels voient leur projet artistique soutenu par le Pays

La commission a également apporté son soutien unanime aux chanteurs Gabilou et Rataro dans le financement de leurs projets de “Live Streaming International” pour l’un et de “Mélodies des îles” pour l’autre.

Deux autres dossiers, relevant du domaine des arts visuels et graphiques, ont été présentés mais ont fait l’objet d’un report pour complément d’informations.

Lors de cette nouvelle commission d’attribution des aides individuelles à la création artistique le montant total des aides accordées par le Conseil des arts et des lettres s’élève à la somme de 3 millions de Fcfp.