29 millions de budget pour le Heiva de Bora Bora qui s’annonce grandiose

Pendant cinq semaines, Bora Bora va vibrer au rythme de sa culture. Le Heiva est bien plus qu’une fête, c’est un véritable rendez-vous intergénérationnel, culturel, artisanal et sportif.

Six quartiers de l’île vont s’affronter dans plusieurs catégories : danses traditionnelles, chants, et Himene, travaillés avec passion et rigueur. Mais le Heiva, ce sont aussi les baraques foraines qui animent la place Tuvavau, des compétitions sportives, ainsi que des rencontres autour des activités traditionnelles polynésiennes.

« Ce sera un Heiva d’un niveau supérieur au niveau de la qualité des prestations », annonce le tavana, Gaston Tong Sang, « il y aura des spectacles pour la population et pour les visiteurs ».

La commune a décidé d’allouer une subvention de 29 millions de francs, exclusivement consacrée aux prix et à l’organisation artistique. Une somme tirée de la taxe de séjour dont s’acquittent les touristes.

À cela s’ajoutent une enveloppe de 200 000 francs attribuée à chaque groupe pour la confection des costumes. Un geste fort pour préserver et valoriser le patrimoine culturel de Bora Bora.

La commune anticipe une forte affluence : 2 000 personnes sont attendues chaque jour sur la place Tuvavau. Et la sécurité est une priorité. Une trentaine de vigiles ont ainsi été recrutés spécialement pour l’événement.

« C’est pour afficher notre souci d’assurer une grande sécurité. Je vais aussi prendre un arrêté pour interdire la consommation d’alcool sur la place publique », indique Gaston Tong Sang.

Et pour que la magie du Heiva rayonne bien au-delà des îles, les soirées de danses seront retransmises en direct streaming, permettant au monde entier de découvrir la richesse et la vitalité des traditions de la perle du Pacifique.