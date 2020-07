26e Heiva des écoles : la seconde soirée en images

En tout bien tout honneur, c’est sur l’énergie des percussionnistes petits et grands envoyant des sons rythmés de leurs instruments traditionnels de l’école Arata’i, située sur le motu de Arue, que revient le mérite de débuter le spectacle au Grand Théâtre de la Maison de la culture de Papeete.

En l’an 2000, Teupoo Temaiana, dit Papi Teupoo, réalise son rêve : ouvrir son école de percussions traditionnelles. Depuis, il enseigne, toujours dans la bonne humeur, les bases de nos musiques traditionnelles à ses élèves, mais aussi des techniques de frappe, l’apprentissage du rythme et le perfectionnement de l’oreille musicale. Car à l’école Arata’i, techniques de bases et maîtrise de son instrument précéderont toujours l’effort créatif. C’est comme cela que la culture perdurera, dit Papi Teupoo, en lui assurant un socle bien ancré sur lequel elle peut se reposer. « la relève c’est vous les jeunes, nous on ne fait que passer… C’est à vous d’assurer le futur de notre culture ».

Salle comble et carton plein pour l’école Arato’a de Kehaulani Chanquy, sise sur le motu de la commune de Arue, qui enchaîne sur une magistrale prestation de danse avec ses danseurs et danseuses venu en très grand nombre, plus de 100 dont les plus jeunes ont 3 ans, vêtus de costumes et aux coiffes végétales somptueuses, cela pour le plus grand plaisir du public. Depuis la création de son école de danse en l’année de grâce 2000, c’est toujours avec un bonheur et un plaisir non dissimulé qu’exprime la directrice et chorégraphe Kehaulani pour sa énième participation au Heiva des écoles. Assistée de Hinatea Ristorcelli, Matatini Mou, Iohana Vivish, qui enseignent la danse aux filles puis Sven Janssen pour les garçons, les enchaînements chorégraphiques, réglés comme du papier à musique, ont confirmé une fois de plus l’immense talent d’une équipe soudée et passionnée.

Poura Le Gayic est la fondatrice de l’école de danse Temanutiaitau, située à Paea. En 2013, elle obtient son diplôme d’étude traditionnelle et une médaille d’or des arts traditionnels, grâce aux formations reçues de Mamie Louise, Vaehakaiki Urima, Vanina Ehu et Erena Uura, qu’elle remercie très chaleureusement.

En avril 2015, l’école de danse ouvre ses portes. La directrice est aujourd’hui très fière et heureuse de transmettre à son tour cette fortune du patrimoine polynésien. En novembre 2017, l’école a participé au Ori Solo competition en catégorie mehura école et elle est arrivée 2ème au classement. Après une année riche en apprentissage, c’est avec bonheur que chaque élève a dansé devant le public lors de cette 4ème participation au Heiva des écoles.