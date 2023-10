23e édition du salon du livre à Tahiti : un Père lecteur pour Noël !

C’est le thème du « Fenua territoire » qui guidera ce 23e salon. L’occasion d’échanger à propos d’un sujet qui parle à tous. Terre mère, d’adoption ou objet de rêverie, le Fenua sera abordé sous toutes ses dimensions (écologique, culturelle, identitaire, artistique, géographique). Dans ce sens, de nombreuses activités seront organisées autour du livre. Avec le Centre de Métier d’Art, vous pourrez notamment fabriquer votre propre papier à partir d’arbres du Fenua.

L’objectif du Salon du livre, c’est aussi de donner le goût de la lecture aux plus jeunes. L’an dernier, une opération baptisée « Mon livre à moi » avait eu lieu. Elle consistait à offrir à 2000 jeunes Polynésiens, âgés de 6 à 18 ans, un livre préalablement choisi dans un catalogue produit pour l’occasion. L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) s’était mobilisée en partenariat avec les éditeurs membres de l’association, le Pays et le haut-commissariat avec le concours de la Fondation Anavai et ses donateurs pour cette cause.

Cette année, l’opération « Mon livre à moi »2.0. est mise en place. Pour le prochain Noël, un livre sera offert à 1000 enfants tirés au sort parmi l’ensemble des enfants scolarisés de toute la Polynésie. Cousin du Père Noël, « Le Père Lecteur » distribuera donc par surprise un livre de sa bibliothèque du Pacifique à plusieurs chanceux.