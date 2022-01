19 édition du FIFO du 5 au 13 février 2022

Le FIFO 2022 sera, comme à chaque fois, animé par des rencontres, des ateliers, ou encore des master class. Cette année, 12 documentaires océaniens seront en compétition et 17 seront hors compétition :

Déjà membre du jury en 2009 et 2011, le Calédonien Emmanuel Kasahérou, président du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, présidera le jury pour sa 19ème édition. À ses côtés, on retrouvera, entre autres, Heiura Itae-Tetaa, directrice de Speak Tahiti – Paraparau Tahiti, Virginie Tetoofa, réalisatrice et productrice, et fondatrice et gérante de la société AHI Company, ou encore Beckie Stocchetti, irectrice exécutive du Festival International du Film de Hawaii (HIFF)

PRATIQUE :

Billetterie en ligne ou sur place, à la Maison de la culture

Pass sanitaire exigé, sauf pour les scolaires. Leur venue sera regroupée sur les journées du lundi pour ne pas créer de brassage entre les publics, afin de respecter les mesures sanitaires.