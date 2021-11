Plus d’hypertension élevé que de diabète

Cette semaine l’Association des Diabétiques et Obèses de Polynésie Française a réalisé plusieurs dépistage au marché de Papeete, puis autour de la Cathédrale de Papeete. Et après ces trois journée de dépistage, l’ADOPF pose un constat, si le nombre de personnes souffrant de diabète se stabilise, le nombre de personnes souffrant d’hypertension augmente. Selon le Dr Jean-Louis Boissin, plus de mille dépistages ont été réalisés en trois jours, “on a trouvé très peu de diabétiques (…) donc on va tourner autour de 10% de diabétique dans la population qu’on a vu. Mais par contre a plus de 30% ont une hypertension artérielle élevée parce qu’ils abusent de sel, ils abusent de sauces genre soyou, sauce huitre… Et il faut savoir qu’il y a plus de un à deux cas d’AVC (ndlr: accident vasculaire cérébral) par jour à l’hôpital de Taaone.“

La semaine prochaine l’association sera sur l’île sœur pour faire des dépistages à l’hôpital, dans les établissements scolaires et à l’entrée des grandes surfaces. L’A.D.O.P.F. sera donc à Moorea du 18 au 21 novembre.