Papeete : environ 600 personnes marchent pour le climat

« Chauds, chauds, chauds. Plus chauds que le climat !». Le slogan était sur les lèvres des quelque 600 Polynésiens qui se sont mobilisés dans les rues de Papeete.

« On est venues pour lutter contre le changement climatique. Pour sauver la planète, pour notre avenir », ont expliqué deux jeunes filles présentes dans le cortège.

Tout au long du parcours, les manifestants ont pu compter sur le soutien des passants qui les ont croisés. « C’est une bonne initiative. De toute façon, pour la planète, il faut se battre. Cela fait chaud au cœur de se dire que même à Tahiti on participe », s’est félicitée une passante.

Un autre était plus sceptique : « c’est une bonne chose. Mais ce n’est pas un petit groupe qui va changer les choses. Il faut que ça bouge dans les grands pays. Nous on est une tête d’épingle ».

Le cortège est parti en début d’après-midi de la place Tarahoi. Après avoir sillonné les rues de Papeete, les manifestants se sont regroupés dans le parc Paofai.

L’un des organisateurs de l’évènement, Jason Man Sang, également à l’initiative du récent tour de l’île en brouette, a salué la mobilisation : « C’est une cause juste. C’est normal que les Polynésiens s’y retrouvent car on est particulièrement connectés à la terre. Quand il s’agit de la préserver, il y a forcément du monde ».

Seul bémol selon lui : l’absence de décideurs politiques. « On a invité tout le monde. On a donné une lettre au président de l’Assemblée, au président, aux élus. Tout le monde était invité (…) On s’attendait à avoir quelqu’un », a-t-il regretté.

« Mais jamais on abandonnera », a poursuivi le jeune homme qui entend remettre prochainement au gouvernement un projet de loi du Pays : « C’est une invitation à déclarer un état d’urgence climatique avec le rapport du Giec – Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, NDLR- et de la Diren -Direction de l’environnement, NDLR- qui font corréler la crise climatique et la sécurité des peuples. Et le travail du gouvernement, c’est la sécurité du peuple. Il doit donc se préoccuper beaucoup plus de cette crise climatique ».

Lundi, l’ONU organisera un sommet spécial sur ce thème à New-York. L’objectif est de revoir à la hausse les engagements climatiques des différents pays membres.