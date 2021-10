Obligation vaccinale: encore une manifestation

710 personnes selon la police nationale, 1500 selon les organisateurs ont manifesté ce samedi matin toujours avec le même slogan “non à l’obligation vaccinale”. Cette fois l’Eglise protestante maohi et les syndicats O oe to oe rima dirigé par Atonia Teriinohorai et RTP-ARO de Mahini Temarii se sont joint au collectif Te mana o te nunaa, la voix du peuple.

Première halte de cette marche pacifique, le haut-commissariat où une délégation a été reçue par le directeur de cabinet du Haut-commissaire, Cédric Bouet. Les manifestants ont aussi été reçu à la présidence aux alentours de 10h30.



Photos: Tahiti Nui Télévision

A Nuku Hiva (20 personnes selon la police) et Raiatea aussi, des marches étaient organisées. Le docteur Théron a participé à la manifestation organisée à Raiatea, qui a rassemblé 250 personnes selon la police, 500 selon les manifestants. Des manifestants de Raiatea même, mais aussi quelques personnes venues depuis Bora Bora pour soutenir le mouvement.