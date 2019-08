René et Johanna sont les premiers finalistes de la Nescafé Star

Jeudi 8 août, ils étaient quatre candidats à se présenter en direct au premier Concert Privé Nescafé Star de la saison 2019 : Maeva SPETH, Matahi TARUOURA, Johanna DELLA-MAGGIORA et René TAMAHAERE. Ils nous ont tous offert de très belles prestations en solo et en duo, et sont parvenus à toucher le cœur du jury et ceux des téléspectateurs. Mais c’est finalement René et Johanna qui ont reçu le plus de votes. Ils sont les premiers à être sélectionnés pour la grande finale du 21 septembre à To’ata.

Avant l’annonce des votes, les deux finalistes avaient repris ensemble une célèbre chanson du répertoire local.

Dès à présent, vous pouvez déjà soutenir vos candidats préférés en envoyant NES suivi de son numéro par SMS au 7500 (102 XPF par SMS) :

NES5 pour Haumanava MATOHI

NES6 Kahealani TSENG

NES7 pour Rauhere MARTIN

NES8 pour Sébastien HARQUET

En attendant, retrouvez les candidats réunis pour l’hymne officiel composé par Nohorai Temaiana ici :