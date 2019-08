Nescafé Star : Teiho

Jeudi 29 août, s’est déroulé le dernier Concert Privé de l’aventure Nescafé Star 2019. Nos 4 derniers candidats Teiho TETOOFA, Sarah CUNEO, Manavariiau BAMBRIDGE et Olivia BENARD sont montés sur scène. Ils ont interprétés une chanson de leur choix en solo et un duo. C’est Nohorai Temaiana, compositeur de l’hymne officiel de cette saison qui a terminé la soirée en chanson. C’est finalement Teiho et Olivia, qui ont gagné leur ticket pour la finale.

Retrouvez leurs solos :



Teiho TETOOFA – Don’t say goodbye (Kapena)

Olivia BENARD – The silence (Alexandre Burke)

Le 21 septembre, ils seront 8 finalistes à se produire sur la scène de To’ata : René, Johanna, Rauhere, Haumanava, Valentin, Mearii, et les deux derniers sélectionnés Teiho et Olivia. Qui parmi eux succédera à Lia ?

Comme à chaque édition, le gagnant bénéficiera de :

L’enregistrement d’un single diffusé en exclusivité sur Tiare FM et Radio 1.

L’enregistrement d’un clip diffusé en exclusivité sur TNTV.

Un bon d’achat pour 200 000 francs de matériel de musique.

Les finalistes arrivant en 2è et 3è place gagneront respectivement 150 000 francs et 50 000 francs de matériel de musique.

L’hymne officiel composé par Nohorai Temaiana ici :