Nescafé Star : Rauhere et Haumanava iront en finale

Jeudi 15 août, Haumanava MATOHI, Kahealani TSENG, Rauhere MARTIN et Sébastien HARQUET sont montés sur la scène du deuxième Concert Privé. Ils ont chanté à tour de rôle devant le public et le jury Taloo, Guillaume et Teiva LC. Mais c’est finalement Rauhere et Haumanava qui ont reçu le plus de votes. Le 21 septembre à To’ata, ils rejoindront en finale René et Johanna, déjà sélectionnés la semaine passée lors du premier Concert Privé.

Retrouvez en images l’annonce des votes :



Jeudi 22 août, ce sera au tour de quatre nouveaux candidats de défendre leur chance pour la Finale. Dès à présent, vous pouvez déjà les soutenir en envoyant NES suivi de leur numéro par SMS au 7500 (102 XPF par SMS) :

NES9 pour Irma PORUTU

NES10 pour Heiva NANAIA

NES11 pour Mearii U

NES12 pour Valentin PERCHE

En attendant, retrouvez les candidats réunis pour l’hymne officiel composé par Nohorai Temaiana ici :