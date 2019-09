Nescafé star : les finalistes se préparent pour la grande soirée de samedi

Ambiance studieuse pour les finalistes du Nescafé star. Tous s’attendent à une soirée de concours inoubliable où leurs fans seront au rendez-vous. Lia Faatuarai a été plébiscité devant plus de 4000 spectateurs en 2017. La pression est forte pour les candidats à sa succession. “Là, ce qu’on nous demande le plus c’est vraiment d’envoyer du lourd à To’ata parce que c’est une énorme scène. Il faut vraiment qu’on s’éclate, forcément qu’on chante juste et qu’on mette le feu à To’ata”, nous dit Johanna. “Les paroles, on connait à peu près. Maintenant on fait attention de pas se tromper. On répète, on répète… Il faut travailler la mise en scène, la prestation scénique, c’est important”, explique Valentin.

Vivre son interprétation, laisser transparaître ses émotions, prendre les critiques constructives et répéter encore et encore deux chansons par candidats et une en duo. Tout cela toucher le coach vocal et un jury averti. “Ce que le jury attend c’est voir qu’on a bossé et pas prendre un chant qu’on maîtrise déjà. Ce serait trop facile”, confie Teiho.

escafé Star est un véritable tremplin pour lancer une carrière d’artiste depuis sa création il y a 10 ans. Qui de Rauhere, MEARII Olivia, Johanna, Valentin, René, Haumanava et Teiho succédera à Lia Faatuarai ? Rendez-vous le 21 septembre à partir de 18h30 place Toata.

Le concert est gratuit. Les entrées sont à récupérer au siège de Radio 1.