Nescafé Star 2019 : la finale

100% FENUA – Samedi 28 septembre à 19 h 25, la soirée sera placée sous le signe de la musique et du talent avec la Finale de la Nescafé Star 2019.

Vous avez été nombreux à suivre sur TNTV nos candidats de la Nescafé Star 2019. Une saison riche en émotions et en découverte de talents qui se terminera en beauté sur la chaîne du fenua le samedi 28 septembre avec les meilleurs moments de la finale à To’ata. Les 8 finalistes René, Rauhere, Haumanava, Olivia, Valentin, Mearii, Teiho, et Johanna ont enchaîné les chansons en solo et en duo devant plus de 4 000 personnes dans le public. En plus des prestations des candidats, de nombreux artistes de la scène locale se sont produits :

– Raumata et Nohorai lors d’un duo inédit

– le groupe KORU avec comme lead vocal Aniheitini – finaliste de NESCAFE STAR 2017

– Christopher Prenat et les Pukan’s pour la pause humoristique.

Gagnante de cette année, Meari bénéficie de :

L’enregistrement d’un single diffusé en exclusivité sur Tiare FM et Radio 1.

L’enregistrement d’un clip diffusé en exclusivité sur TNTV.

Un bon d’achat de 200 000 francs de matériel de musique chez Posi Lectric

Un billet d’avion A/R pour Los Angeles avec Air Tahiti Nui.

Valentin et Teiho arrivés 2e et 3e emportent respectivement 150 000 francs et 50 000 francs de matériel de musique.

Des premières prestations jusqu’au sacre de Meari, découvrez le meilleur de la Finale de la Nescafé Star 2019 sur TNTV !

La Finale de la Nescafé Star

Samedi 28 septembre à 19 h 25