Washington, Canberra et Tokyo veulent s’unir pour dissuader la Chine dans le Pacifique

“Nous sommes profondément préoccupés par le comportement de plus en plus agressif et les intimidations de la Chine dans le détroit de Taïwan et ailleurs dans la région”, a déclaré le chef du Pentagone, Lloyd Austin, en accueillant ses homologues australien et japonais au siège du commandement militaire américain de la région.

“Nos intérêts dépendent du respect de l’ordre international, mais nous voyons cet ordre remis en cause dans la région (…) par la Chine qui cherche à façonner le monde autour d’elle comme nous ne l’avons jamais vu”, a renchéri l’Australien Richard Marles.

Dénonçant “les modifications unilatérales du statu quo par la force de la Chine en mer de Chine méridionale et orientale” ainsi que les récents tirs de missiles de la Corée du Nord, le Japonais Yasukazu Hamada a dit vouloir “discuter de ce que nous pouvons faire (…) pour renforcer nos capacités de dissuasion et de réaction dans la région”.

Lire aussi : Face à la Chine, Washington accroît sa présence dans le Pacifique Sud

Les Etats-Unis ont lancé ces derniers jours une offensive diplomatique tous azimuts pour tenter de contrer l’influence de la Chine dans cette région stratégique.

Ils ont annoncé jeudi un nouveau fonds de 600 millions de dollars d’aide pour les îles du Pacifique Sud, où ils vont y accroître leur présence diplomatique.

La vice-présidente américaine Kamala Harris s’est rendue la semaine passée au Japon et en Corée du Sud, où elle a réaffirmé la détermination de Washington à agir “sans peur, ni hésitation” à travers l’Asie, y compris dans le détroit de Taïwan.

Pékin revendique à la fois Taïwan et l’étroite étendue d’eau qui sépare l’île de la Chine continentale, l’un des canaux de navigation les plus fréquentés du monde.

Kamala Harris s’est aussi rendue à Séoul et a visité la zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées, lors d’un voyage visant à souligner l’engagement “inébranlable” de Washington à défendre la Corée du Sud contre le Nord.