Vigier aux Outre-mer : des députés ultramarins protestent et redisent leur « incompréhension »

Le remaniement ministériel d’Emmanuel Macron, acté jeudi 20 juillet, ne fait pas de remous qu’à Paris. Dans un communiqué commun, 18 députés ultramarins (GDR-Liot-LFI-PS) ont redit leur « incompréhension » et leur « stupéfaction du traitement qui a été réservé à leurs territoires » avec la nomination de Philippe Vigier, député MoDem, au poste de ministre délégué chargé des Outre-mer. Il succède à Jean-François Carenco, qui avait été nommé il y a à peine plus d’un an.

« Nous avions un ministre qui connaissait les Outre-mer, nous avions une relation de confiance avec lui » , a déclaré l’élu du groupe PS Elie Califer (Guadeloupe) à l’AFP, qui s’inquiète également des conséquences du remplacement à l’Éducation de Pap Ndiaye, qui avait selon lui compris la nécessité de conserver dans les territoires ultramarins des professeurs formés sur place, plus en phase avec leurs spécificités.

Les députés déplorent par ailleurs que Jean-François Carenco soit remplacé quelques jours seulement après la présentation par la Première ministre Élisabeth Borne d’un plan de 70 mesures à l’issue d’un Comité interministériel des outre-mer (CIOM).

« Nous resserrerons les lignes » Davy Rimane, président de la délégation aux Outre-Mer

« En nommant à ce ministère un député qui ne connaît pas notre territoire, on a vraiment l’impression qu’il fallait que quelqu’un du MoDem soit ministre« , pour respecter les équilibres entre forces du camp présidentiel, a fustigé la députée Liot de la Réunion Nathalie Bassire. « Il ne restait que les Outre-mer, malheureusement » , a-t-elle ironisé.

« Ce débarquement donne bien le ton envoyé par M. Macron et Mme Borne: on a nommé des proches, des amis, pour consolider (leurs) positions. Dont acte, par contre nous ferons de même. Nous resserrerons les lignes » , a promis le président de la délégation aux Outre-Mer Davy Rimane (GDR-Guyane), dénonçant un « mépris constant » envers ces territoires.

« Ça va être très compliqué pour M. Vigier, il a plusieurs montagnes à gravir avant qu’on puisse lui faire un tout petit peu confiance » , a averti Davy Rimane. Ce dernier reproche en outre au nouveau ministre d’avoir eu un comportement « méprisant » lors des débats sur la vaccination anti-Covid, sujet particulièrement sensible dans les territoires ultramarins.

Dans un entretien accordé à Outre-mer la 1ère jeudi, Philippe Vigier est revenu sur sa nomination, affirmant avoir « toujours été passionné par les Outre-mer » , et rappelant que l’ancien groupe UDI qu’il a présidé comportait des « députés ultramarins » .

« J’ai eu à connaître les problématiques, mais je sais aussi quels sont les atouts extrêmement nombreux de ces territoires et de ces 2,7 millions de personnes qui y vivent« , a-t-il poursuivi, reconnaissant toutefois avoir « beaucoup à apprendre » et promettant de travailler avec les élus.