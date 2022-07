Une championne d’haltérophilie, première victime du Covid à Nauru

“Reanna Solomon, qui n’était âgée que de 40 ans, a perdu la vie à cause du virus du Covid-19”, a annoncé la fédération dans un communiqué jeudi soir.

Le président du petit Etat insulaire du Pacifique Lionel Aingimea avait auparavant indiqué, sans mentionner le nom de la championne, que le pays avait enregistré son premier décès dû au Covid-19 le 1er juillet.

Reanna Salomon avait gagné deux médailles d’or dans la catégorie super-lourds aux Jeux du Commonwealth en 2002, et avait terminé 10ème aux Jeux olympiques d’Athènes deux ans plus tard. Elle était mariée et mère de cinq enfants, a précisé la Fédération.

Nauru, qui compte moins de 11 000 habitants, enregistre actuellement plus de 4.100 cas de Covid-19. Pour tenter d’enrayer l’épidémie, le gouvernement inflige des amendes pouvant atteindre 6.700 euros à toute personne se promenant à l’extérieur pour des raisons non-essentielles ou ne portant pas de masque.