Un musée anglais cherche à acquérir le portrait d’Omai valant 6,9 milliards de Fcfp

Il est décrit comme l’un des plus grands portraits jamais peints. L’œuvre de Joshua Reynolds, Portrait of Omai (1776), est au centre de l’attention de la National Portrait Gallery de Londres, qui souhaite l’acquérir pour la modique somme d’un peu plus de 58 millions d’euros (6,94 milliards de francs environ), prix d’appel.

En mars dernier, le gouvernement anglais avait temporairement interdit l’exportation du portrait d’Omai jusqu’en juillet. N’ayant pas trouvé d’acquéreur à cette date, les autorités britanniques ont rallongé l’interdiction à mars 2023. Un nouveau délai qui laissera probablement le temps à la National Portrait Gallery de Londres de récolter les fonds nécessaires à son acquisition. Le but affiché ici : garder ce chef d’œuvre de Joshua Reynolds au Royaume-Uni et permettre aux potentiels acquéreurs publics d’enchérir.

Omai est connu pour avoir été un des premiers polynésiens, si ce n’est le premier, à avoir foulé le sol européen. Né à Raiatea (îles Sous-le-Vent) vers 1751, Omai s’installa sur l’île de Tahiti au début de son adolescence et servit les chefferies tahitiennes en qualité de tahu’a (prêtre ou guérisseur). En 1773, Omai embarque sur le HMS Adventure, sous commandement du capitaine Tobias Furneaux, et faisant partie de l’expédition du capitaine Cook dans le Pacifique.

Omai (à gauche) avec Sir Joseph Banks et le Dr. Daniel Solander, par William Parry (1775-76)

De 1774 à 1776, Omai vit à Londres avec pour guide Sir Joseph Banks. Un séjour qui suscita la curiosité et l’imagination des Britanniques, alors que le Tahitien s’intègre à la haute société. Omai revient en Polynésie en 1776, toujours avec le capitaine James Cook, et demeure sur l’île de Huahine jusqu’à son décès, vraisemblablement en 1779.

Omai n’est pas le seul polynésien à avoir voyagé avec le capitaine Cook puisque Tupaia, lui aussi originaire de Raiatea, guida le navigateur à travers le Pacifique, des îles Hawaii à la Nouvelle-Zélande, où il devient une figure historique chez les Maori.

Pour la National Portrait Gallery, l’acquisition d’un tel chef d’œuvre serait un événement majeur. Un porte-parole du musée le décrit comme une « peinture singulière d’une importance nationale, internationale et culturelle ». Un sentiment partagé par les autorités britanniques qui soulignent son « importance exceptionnelle dans l’étude de l’art du XVIIIe siècle, en particulier du portrait » et le qualifie de « travail de premier plan dans l’étude du colonialisme et de l’empire, de l’exploration scientifique et de l’histoire du Pacifique ».

Selon le Quotidien de l’Art la National Portrait Gallery compte sur le National Heritage Memorial Fund, l’Art Fund et des donateurs privés, et pourrait demander à l’État une subvention spéciale pour rassembler la somme. En effet, le musée d’art n’est pas seul à vouloir acquérir le portrait d’Omai.