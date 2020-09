Un énorme incendie au port de Beyrouth quelques semaines après l’explosion

D’épaisses colonnes de fumée noire sont visibles depuis plusieurs quartiers de la capitale. L’incendie a touché un entrepôt où sont stockés des bidons d’huile et des pneus de voiture, a indiqué l’armée libanaise dans un communiqué, appelant les habitants à quitter les quartiers environnants.

Selon La Croix-rouge, l’incendie a pris dans un entrepôt où l’organisation internationale stockait de l’aide alimentaire. La Croix rouge dit craindre une perturbation de ses opérations humanitaires menées après l’explosion dévastatrice du 4 août.

« L’entrepôt en feu, c’est là où la Croix-Rouge entrepose des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d’huile (…) Notre opération humanitaire risque d’être sérieusement perturbée », a indiqué sur Twitter le directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour le Proche et Moyen-Orient, Fabrizio Carboni.

Des camions de la défense civile ont été dépêchés sur le site de l’incendie, tandis que l’armée a déployé des hélicoptères pour tenter d’éteindre les flammes.

Sur les réseaux sociaux, nombre de vidéos montrent une grande boule de feu et d’épaisses colonnes de fumée noire. Le mot dièse en arabe #PortdeBeyrouth est parmi les plus repris sur Twitter.

À Beyrouth, inquiétude après la déclaration d’un nouvel incendie en ce moment au port de la ville, un mois après l’explosion sur le même lieu. #Liban pic.twitter.com/QX4tjB1MOV — Hugo Travers (@HugoTravers) September 10, 2020

« Feu démentiel au port, provoquant la panique dans tout Beyrouth. On ne peut pas avoir une pause », a déploré sur Twitter une chercheuse de Human Rights Watch (HRW), Aya Majzoub.

L’incendie qui s’est déclaré jeudi dans le port de Beyrouth pourrait avoir été causé par un acte de « sabotage », « une erreur technique » ou « une négligence », a déclaré le président Michel Aoun, ajoutant que les responsables devront rendre des comptes.

« L’incendie d’aujourd’hui pourrait être un acte de sabotage intentionnel, ou le résultat d’une erreur technique (…) ou d’une négligence », a indiqué le président à l’ouverture d’une réunion du conseil supérieur de Défense. « Dans tous les cas la cause doit être connue le plus rapidement possible et les responsables doivent rendre des comptes », a-t-il dit, selon le compte Twitter de la présidence.

Greenpeace a mis en garde jeudi les habitants de Beyrouth contre des particules « toxiques » pouvant se trouver dans l’épaisse fumée noire provoquée par l’incendie.

« La fumée peut inclure des composés hautement toxiques et cancérigènes, du carbone noir et des gaz acides », a indiqué sur Twitter l’ONG pour la protection de l’environnement.

« Les pneus qui brûlent produisent des particules fines, de la fumée visible et des cendres, mais aussi des polluants organiques volatiles qui peuvent être inhalés même en dehors du nuage de fumée », a souligné Greenpeace.

Le 4 août, une gigantesque explosion au port, déclenchée par un incendie, a dévasté des pans entiers de la capitale, faisant au moins 190 morts et plus de 6 500 autres.