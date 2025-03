Ukraine, dissuasion nucléaire : « Face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie », prévient Macron

Après une semaine qui a rebattu les cartes géopolitiques, cinq jours après le clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky suivi d’une pause de l’aide militaire américaine à l’Ukraine, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français dans une allocution télévisée, ce mercredi. « Vous êtes légitimement inquiets devant les événements en cours qui bouleversent l’ordre mondial » , a-t-il déclaré. « Les États-Unis soutiennent moins l’Ukraine, dans le même temps, entendent imposer des tarifs douaniers. Nous rentrons dans une nouvelle ère » .

« La menace russe est là et touche les pays d’Europe, nous touche » , a souligné le chef de l’Etat, rappelant que la Russie « a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial » , « viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie » , « organise des attaques numériques contre nos hôpitaux » et « tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux » . Pour lui, « cette agressivité ne semble pas connaître de frontières » et « face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie » . « Nous devons aider les Ukrainiens à résister jusqu’à ce qu’ils puissent négocier avec la Russie une paix solide » . Le chef de l’État plaide pour « un soutien à l’armée ukrainienne sur la durée » et envisage « un déploiement de forces européennes une fois la paix signée » .

Débat ouvert sur la dissuasion nucléaire

Emmanuel Macron croit que les États-Unis resteront aux côtés de la France mais avance qu’ « il faut être prêt si ce n’était pas le cas » . « Il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité » , a-t-il poursuivi. « L’innocence des 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin est révolue » .

Emmanuel Macron plaide pour que les États membres puissent « accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leurs déficits » . Il promet des « investissements supplémentaires » en matière de défense, « compte tenu de l’évolution des menaces » , tout en assurant que cela se ferait « sans que les impôts ne soient augmentés » .

Le Conseil européen extraordinaire qui se tient jeudi à Bruxelles devrait permettre de franchir des « pas décisifs » , « proposés depuis plusieurs années par la France » a-t-il expliqué, notamment que les Etats-membres puissent « accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit » .

Il devrait aussi proposer que des « financements communs massifs » soient décidés pour « acheter et produire sur le sol européen des munitions, des armes, et des équipements parmi les plus innovants » . Emmanuel Macron souhaite que ces opérations « renforcent » les armées, et qu’elles « accélèrent » aussi « la réindustrialisation » dans toutes les régions.

« Je réunirai avec les ministres compétents, les industriels du secteur dans les prochains jours » , a-t-il annoncé.

« Au total, le moment exige des décisions sans précédent depuis bien des décennies. Sur notre agriculture, notre recherche, notre industrie, sur toutes nos politiques publiques, nous ne pouvons pas avoir les mêmes débats que naguère » a-t-il lancé.