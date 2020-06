Tour-opérateurs : reprise des départs dès le 27 juin pour l’UE et l’Outre-mer

La crise liée à la Covid-19 a déjà coûté 5,4 milliards Fcfp au fenua. Comment la financer, et comment surmonter la crise économique à venir ? Avec quelles aides de l’État ? Et comment rebondir ? Les réponses du Président, Edouard Fritch et de la ministre du Travail et du Tourisme, Nicole Bouteau, dans notre édition spéciale.